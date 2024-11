Quatro jogadores do Flamengo terão férias antecipadas

Após empatar sem gols com o Fortaleza nesta terça-feira (26/11), na Arena Castelão e ficar sem chances de ser campeão brasileiro, o Flamengo já começou a pensar em 2025. Tanto que antecipou as férias de quatro jogadores do elenco: o atacante Carlinhos, o meia Lorran, o zagueiro Cleiton e o goleiro Dyogo Alves, para que eles possam retornar também mais cedo e reforçar o time no início da nova temporada.

Eles não vão jogar as últimas três rodadas que o Flamengo tem para disputar no Campeonato Brasileiro. O motivo será a preparação para o Campeonato Carioca.

Isso porque o quarteto vai se reapresentar antes dos demais jogadores e voltarão a trabalhar no Ninho do Urubu no dia 27 de dezembro. Eles se juntarão a outros garotos das categorias de base do Rubro-Negro que vão atuar nas primeiras quatro rodadas do Campeonato Carioca. O restante do elenco principal seguirá fazendo a pré-temporada enquanto isso.

O destaque do quarteto é Lorran. O meia-atacante é considerado a maior joia da base rubro-negra nos últimos anos e já soma 31 jogos no profissional e dois gols. Ele foi importante durante o período da Copa América quando o Flamengo estava desfalcado, mas perdeu espaço na reta final de 2024.

Quem também pode se animar em disputar o Campeonato Carioca é Carlinhos. Afinal, o centroavante foi o artilheiro da última edição jogando pelo Nova Iguaçu e foi contratado pelo Flamengo. O jogador chegou a ganhar chances com Tite, mas também perdeu espaço.

Já Cleiton e Dyogo Alves já chamam a atenção da comissão técnica e podem ser opções mais recorrentes de Filipe Luís em 2025. Assim, esperam usar o estadual para convencer o treinador de que podem atuar mais vezes com a camisa Rubro-Negra.

