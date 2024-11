Alex Telles exalta torcida e celebra vitória do Botafogo: ‘Mostra a força do grupo’

O Botafogo esbanjou equilíbrio entre os setores e personalidade ao bater o Palmeiras por 3 a 1, em pleno Allianz Parque, e colocou uma mão na taça do Brasileirão. Afinal, o Alvinegro abriu três pontos de diferença na liderança, restando duas rodadas para o fim. Na zona mista, Alex Telles exaltou a força do elenco nos momentos decisivos e afirmou que sente que a torcida está faminta por títulos.

“Foi um jogo muito importante. A gente sabia que seria difícil e que poderia nos dar de volta a liderança depois de três empates. Isso mostra a força do grupo, que no momento de decisão e pressão jogamos da mesma forma. Não tivemos mudança de comportamento”, disse.

“Acho que nos jogos que empatamos, tivemos o mesmo volume, com cruzamentos e finalizações, mas infelizmente não fizemos o gol. Futebol é assim. Temos que trabalhar a cada dia e não mudar nossa postura, o grupo está de parabéns. Nossa cabeça está totalmente voltada, agora, para o sábado”, completou.

“É fundamental saber que a torcida está com o grupo. Desde que cheguei, senti isso. A forma como eles estão famintos por taça nos dá essa energia positiva. Sentimos tanto dentro, quanto fora de casa, e o apoio deles faz toda a diferença”, ressaltou.

Foco na busca pelos títulos

O Botafogo busca uma temporada perfeita para coroar o trabalho do técnico Artur Jorge e os investimentos do empresário John Textor. Para isso, terá que vencer a decisão da Libertadores diante do Atlético-MG, que acontece no próximo sábado (30), às 17h (de Brasília), no Monumental de Nuñez, na Argentina. Para Telles, o foco do grupo é esse e não existe peso nas costas.

“Peso das costas é relativo. Jogar em um clube grande como o Botafogo é uma responsabilidade. Manter uma liderança por muito tempo, com adversários diretos e também disputar a Libertadores também é uma responsabilidade. Não vejo como peso, mas sim privilégio. Todos estão focados em fazer o Botafogo vencer e conquistar títulos. Vamos trabalhar para isso”, concluiu.

