São Paulo vê Sabino valorizado e já prepara substituto

O São Paulo sabe que vai precisar reforçar seu caixa em 2025 e terá que negociar alguns jogadores para equilibrar suas finanças. Um destes nomes pode ser Sabino. A diretoria do Tricolor recebeu informações que o zagueiro de 28 anos estaria valorizado e pode ser um bom ativo do clube para a próxima temporada.

Sabino chegou de graça ao clube em março, disputou 14 partidas e agradou. Tanto que o São Paulo decidiu renovar seu contrato até o final de 2026. Em setembro, um clube do México buscou informações sobre o defensor, mas as conversas não evoluíram. Outros clubes do exterior também chegaram a mostrar interesse pelo jogador, mas nenhuma oferta oficial chegou no Morumbi.

Embora ainda não tenha propostas oficiais pelo jogador, a diretoria de futebol tem ciência de que as atuações do jogador chamaram atenção e que, por conta disso, ele pode ser negociado. O São Paulo, aliás, vê com bons olhos a valorização de Sabino, já que o defensor chegou de graça no clube e pode render uma boa quantia aos cofres do clube.

Além disso, reforçar o caixa será importante no São Paulo. Afinal, o presidente do clube, Júlio Casares, já afirmou que o Tricolor vai terminar o ano de 2024 em déficit e que terá que negociar atletas no final do ano.

“Jogador é um produto do mercado. Se vierem propostas importantes para o clube e para o jogador, poderá acontecer (alguma venda), mas no momento não temos nenhum tipo de proposta. Na mídia, todo dia colocam jogadores do São Paulo em algum lugar. Mas todos têm valor de mercado, vamos analisar se vier alguma proposta deste nível”, disse Casares.

São Paulo já prepara substituto

A valorização de Sabino chamou tanto a atenção no São Paulo, que a comissão técnica já começou a preparar um substituto. Trata-se de Igão, de apenas 17 anos. O garoto , que em janeiro disputou a Copinha pelo Tricolor, foi promovido ao elenco principal ao longo do ano e foi relacionado para algumas partidas este ano.

Atualmente, o elenco do São Paulo conta com Arboleda, Alan Franco, Ferraresi, Ruan e Sabino. Além disso, também soma os jovens Matheus Belém e Igão. Os dois últimos não entraram em campo nesta temporada, mas devem ganhar mais chances em 2025.

O intuito do São Paulo de usar Igão é tão real, que o garoto já fez os trâmites para tirar o seu visto americano e participara da pré-temporada do clube. O Tricolor vai iniciar sua preparação de 2025 nos Estados Unidos.

