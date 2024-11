Gérson ‘Canhotinha de Ouro’ critica atuação do Fluminense: ‘Isso é porcaria nenhuma’

O Fluminense perdeu a chance de ampliar vantagem para a zona de rebaixamento e ficou no empate, sem gols, com o Criciúma, no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. Logo depois da partida, o ídolo tricolor e comentarista Gérson “Canhotinha de Ouro” teceu críticas aos comandados do técnico Mano Menezes.

“No finalzinho do jogo, com 10, 15 minutos para terminar, é só ‘chuveiro’, bola para dentro da área. Isso não é técnica, não é tática, não é porcaria nenhuma. Vocês tão de brincadeira com esse time. Vai para a segunda divisão? Não, porque tem mais dois jogos, ganhou um ponto, mas botou lá dentro [no Maracanã] 40 mil pessoas para quê? Ver essa porcaria aí?”, afirmou.

“O time do Criciúma é horroroso. Se juntou e ficou na base do chutão. Eles meteram duas bolas na trave também, e quase fizeram um gol. O 0 a 0 foi de bom tamanho. 1 a 1 seria de bom tamanho também. Uma bola na trave de um e de outro. E o goleiro [Fábio], nesse lance, fez uma grande defesa”, completou.

“Quem contratou esses caras? Quando vão mandar esses caras embora, que não querem nada com nada? Uma defesa ruim, meio-campo ruim e um ataque não funciona. Não podemos culpar o ataque, porque ele só funciona se a bola chegar. Mas não é chegar cruzada, dividida, é chegar trabalhada, bem arrumada”, concluiu.

Situação na tabela

Com 39 pontos, o Fluminense volta a campo no domingo (1), às 18h30 (de Brasília), para um confronto direto com o Furacão, pela 36ª rodada, em Curitiba. Por fim, a atual diferença para a zona de rebaixamento é de um ponto, com dois jogos fora e um em casa pela frente.

