Gerson e Wesley divertem torcedores em dia de folga do Flamengo

O elenco do Flamengo recebeu folga nesta quarta-feira (27) após o empate sem gols com o Fortaleza, na Arena Castelão, pela reta final do Brasileirão. Os jogadores costumam usar seu tempo livre para curtir com a família, mas Gerson e Wesley fizeram diferente e decidiram pescar. Os registros da programação, evidentemente, repercutiram nas redes sociais e caíram nas graças dos rubro-negros.

Wesley fez uma sequência de stories em seu Instagram ao lado de Gerson, e a dupla logo se tornou um dos assuntos mais comentados entre rubro-negros nesta manhã (27). No primeiro, os atletas aparecem com um peixe bem pequeno em mãos e uma legenda escrito “papo de peixe”. Os dois posam com mãos na orelha para segunda foto e complementam: “Fala aí”.

Gerson e Wesley, titulares absolutos sob comando de Filipe Luís, se reapresentam com o elenco nesta quinta-feira (28), no Ninho do Urubu. O Flamengo não tem mais chances de título, mas vislumbra ao menos o G4 por questões financeiras.

Agenda do Flamengo

O Flamengo retorna aos gramados no próximo domingo (1) pela 36ª rodada do Brasileirão – antepenúltima desta edição. O Rubro-Negro recebe o Internacional no Maracanã, às 16h, e vale como confronto direto por colocação no G4.

Depois, o Flamengo viaja a Santa Cantarina para encarar o Criciúma no Estádio Heriberto Hulse, pela 37ª rodada. O Mais Querido fecha o Brasileirão num duelo de rubro-negros no Maracanã, contra o Vitória, no dia 8 de dezembro, às 16h. O confronto, aliás, deve marcar a despedida de Gabigol.

