Irmã de Neymar compartilha torcida por clube do coração ao lado de sobrinha

Rafaella Santos, irmã mais nova de Neymar, publicou um registro fofo com Helena, a filha caçula do craque. As duas acompanharam a vitória do Botafogo por 3 a 1 sobre o Palmeiras, em confronto decisivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. A partida ocorreu na última terça-feira (26), e a criança de somente quatro meses protagonizou um momento de fofura no colo da tia. Helena usava uma camisa personalizada do Glorioso com o seu nome exposto nas costas e uma Xuxinha no cabelo, que continha as cores da equipe.

Em postagem no seu Instagram, Rafaella festejou a vitória e indicou que a sobrinha, além de afilhada, deu sorte para o Alvinegro.

“Sou pé quente dada!”, escreveu na legenda a irmã de Neymar.

Rafaella já publicou outros registros ao lado de Helena, comprovando que se apaixonou e criou um apego com a menina. Entretanto, é a primeira vez em que a criança de quatro meses apareceu vestindo a camisa de um time de futebol. A menina é fruto de um caso do craque com a influenciadora Amanda Kimberlly. Na ocasião em que houve o relacionamento, uma amiga da modelo garante que Neymar estava solteiro após flagras de traição a Bruna Biancardi. Eles reataram o namoro e estão junto até hoje.

Treta entre caso e atual namorada de Neymar

Mesmo assim, já houve alguns desentendimentos pela internet entre a atual companheira e Amanda Kimberlly. A modelo fez postagens enigmáticas com críticas que seriam destinadas a Bruna Biancardi, que chegou a responder. A propósito, há rumores de que Rafaella Santos e atual namorada de Neymar não têm afinidade. Por outro lado, a irmã do craque tem uma amizade com a mãe de Helena.

O craque e Bruna, aliás, também têm uma filha, Mavie, que recentemente completou um ano. Além dela e de Helena, também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu antigo relacionamento com Carol Dantas.

Possível nova filha

A ex-modelo húngara Gabriella Gáspar alega que o atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, também é pai de Jázmin Zoé, de 10 anos, que é sua filha. O jogador já realizou o teste de DNA há alguns meses, mas o resultado ainda não foi revelado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.