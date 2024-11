Renato Gaúcho ensaia mudança inesperada no setor defensivo do Grêmio

O Grêmio vai enfrentar o Cruzeiro em jogo atrasado pela 35ª rodada, no Mineirão, nesta quarta-feira (27). A equipe gaúcha sofre com um problema no time titular, já que o técnico Renato Gaúcho não vai poder contar com o zagueiro Rodrigo Ely. Assim, o comandante sinaliza que não deve escolher pelo principal candidato a substituí-lo. A tendência é a de que ele escale Rodrigo Caio. A informação é da rádio “Bandeirantes”.

Deste modo, ele deve formar a dupla de zaga com Jemerson, que vai retornar aos 11 iniciais. Isso porque ele cumpriu suspensão automático no último compromisso do Imortal, o empate com o Juventude, na Arena.

Inicialmente, a expectativa é a de que Geromel ocupasse a vaga deixada por Rodrigo Ely, que sofreu uma luxação no pé direito. Renato Gaúcho incluiu cinco zagueiros na lista de relacionados, são eles: Geromel, Gustavo Martins, Jemerson, Natã Felipe e Rodrigo Caio.

Havia, aliás, uma disputa no meio de campo entre Cristaldo e Edenílson, mas a expectativa é a de que o primeiro seja o titular. Além disso, o volante Villasanti, além dos atacantes Aravena e Soteldo, devem retornar ao time. O trio foi preservado pelo desgaste após estarem a serviço de suas seleções durante a data Fifa.

Com isso, o provável time titular do Tricolor Gaúcho é: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Caio, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Aravena, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

Grêmio se preocupa com proximidade do Z4

Kannemann faz parte da delegação que viajou para Belo Horizonte, mesmo sem condições de atuar. Vale relembrar que o argentino passou por um procedimento cirúrgico para corrigir um problema no quadril. A sua presença se justifica também pelo papel de liderança.

Com a vitória do Juventude sobre o Atlético, na última terça-feira (27), o Grêmio caiu virtualmente para a 15ª colocação, com 40 pontos. A vantagem para o Criciúma, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, é de apenas dois pontos. Em caso de vitória sobre o Cruzeiro, o Imortal pode subir para a 11ª posição.

