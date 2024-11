Corinthians encerrou investigação interna sobre o caso VaideBet antes de concluir

A diretoria do Corinthians cancelou a investigação que a EY, empresa de consultoria e auditoria, estava fazendo sobre o contrato entre a VaideBet e o clube antes da conclusão do caso. Segundo o ge, o encerramento aconteceu menos de um mês do início.

Ainda de acordo com o site, a investigação se encerrou oficialmente em 18 de junho de 2024, por meio de um e-mail enviado à empresa por Luiz Ricardo Alves, conhecido como Seedorf, que na época ocupava o cargo de diretor-adjunto financeiro do Alvinegro.

Na mensagem, ele informou que, após uma reunião com Augusto Melo e a diretoria, decidiram interromper “todo e qualquer trabalho em andamento”. Além do presidente e do diretor, estão copiados no e-mail outros membros do clube: Marcelo Mariano, diretor administrativo; Vinicius Cascone, então secretário-geral e Leonardo Pantaleão, então diretor de negócios jurídicos.

O caso entre Corinthians e VaideBet

A relação entre Corinthians e a patrocinadora começou a estremecer em maio, em razão de notícias envolvendo uma suposta irregularidade no repasse da comissão pela intermediação do acordo entre a casa de apostas e o clube.

Assim, o contrato gerou uma série de questionamentos internos e externos no Corinthians, sendo investigado pelo Conselho Deliberativo do clube. Isso fez com que Sérgio Moura, diretor de marketing do Timão, pedisse afastamento até o fim das investigações sobre o caso.

Aliás, o clube e a ex-patrocinadora confirmam que foi estabelecido, em contrato, o pagamento de R$ 25,2 milhões em comissão à Rede Social Media Design, o equivalente a 7% do valor total da parceria. A empresa pertence a Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, que trabalhou na campanha de Augusto Melo à presidência.

O imbróglio gerou um mal-estar no clube e alguns diretores também pediram para deixar o cargo. Assim, no dia 7 de junho, a VaideBet e o Corinthians anunciaram a rescisão de contrato.

