Cruzeiro x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam, nesta quarta-feira (27), às 21h (de Brasília), no Mineirão, em duelo que fecha a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa terá que voltar a priorizar a competição, já o Imortal tem como principal meta sacramentar a sua permanência na Série A. Os mineiros se encontram na sétima colocação, com 47 pontos, e centralizam todos os seus esforços na competição. Afinal, passa a ser a única maneira de garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores. O Imortal está em 14º lugar, com 40, e uma vantagem de somente três pontos para a zona de rebaixamento.