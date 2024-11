Caravanas da torcida do Botafogo saem do Nilton Santos rumo à Argentina

Com ânimos à flor da pele, os torcedores do Botafogo começam a viagem histórica rumo a Buenos Aires para final da Libertadores. Caravanas, organizadas por torcidas do Alvinegro, com 40 ônibus vão partir diretamente do Nilton Santos, estádio do clube, durante a noite desta quarta-feira (27) para a capital argentina.

A previsão de chegada é justamente na madrugada de sábado, dia da decisão. A rota do ônibus é a seguinte: Rio de Janeiro (Nilton Santos), São Paulo, Paraná, Uruguaiana e Buenos Aires.

A torcida do Botafogo prepara uma verdadeira invasão a Buenos Aires. Para garantir que a torcida esteja presente nesse evento histórico, 100 ônibus já foram confirmados, organizados em 55 caravanas e com saídas de 12 estados brasileiros.

O alvinegro Diogo vai acompanhar o clube do coração pela primeira vez em outro país. O torcedor está com a expectativa alta para a grande decisão e ainda garantiu o título do Brasileirão.

“Estou confiante na vitória do Botafogo, vai ser 3×1, com gol de Igor Jesus e dois de Luiz Henrique. Expectativa altíssima e confiante. Depois de ontem (vitória sobre o Palmeiras e retorno à liderança), para mim não tem dúvidas, Botafogo campeão da Libertadores e do Brasileiro, pode anotar”, disse.

Em busca da Glória Eterna

No próximo sábado, o Botafogo disputa sua primeira final de Libertadores. O time comandado por Artur Jorge enfrenta o Atlético-MG, às 17h (de Brasília), no Más Monumental, estádio do River Plate, em Buenos Aires, na Argentina.

Já são cerca de 60 mil ingressos vendidos para a partida no Monumental de Núñez, e a estimativa da Conmebol é de um público entre 70 mil e 75 mil torcedores presentes no estádio. Se depender dos botafoguenses, a força dessa mobilização promete transformar Buenos Aires em um pedaço de General Severiano.

