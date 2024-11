O Botafogo desembarcou na Argentina, nesta quarta-feira (27), em busca do inédito e tão sonhado título da Libertadores. A decisão será no próximo sábado (30), às 17h (de Brasília), contra o Atlético-MG no Monumental de Núñez, estádio do River Plate, em Buenos Aires. Em solo argentino, Almada falou em descansar e pediu tranquilidade para “desfrutar” final continental. Confira o vídeo!

