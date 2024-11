Renato Gaúcho ataca a imprensa: ‘Uma mentira atrás da outra’

Em meio a briga contra o rebaixamento, o Grêmio ficou no empate em 1 a 1 diante o Cruzeiro, na noite desta terça-feira (27), em Belo Horizonte. Apesar do momento do clube e do resultado, o que aconteceu em campo não foi o principal foco da coletiva de Renato Gaúcho.

Após mais uma semana com polêmicas quanto à permanência do treinador, Renato afirmou que a imprensa gosta de criar situações para colocá-lo contra a torcida. Além disso, rebateu a notícia de que Braithwaite teria ido reclamar com o presidente sobre os treinamentos do Tricolor.

“Eu sou muito bom e vocês da imprensa gostam de fazer sempre onda para me jogar contra a torcida. Nos últimos dias, o que vocês têm mentindo para a nossa torcida é uma coisa absurda. Vocês inventaram quatro ou cinco treinadores para o Grêmio. Nunca foi falado um treinador aqui dentro do Grêmio. Pode ser que vão falar daqui a pouco, mas a minha confiança no presidente é total. O teu companheiro não inventou uma notícia que o Martin (Braithwaite) foi na sala do presidente? Uma mentira atrás da outra”, enfatizou.

O treinador ainda insinuou que alguns jornalistas recebem dinheiro para fazer notícias sobre o clube, mas que não possui provas. Renato Gaúcho também ameaçou não dar mais entrevista, disse que os demais treinadores estão cansados da imprensa e ainda disse que vai divulgar uma lista de jornalistas que, na sua visão, não fazem um bom trabalho.

“E se eu começar a falar que alguns de vocês ganham um dinheirinho ali por fora para criar crise dentro do Grêmio? Mas vocês vão falar: “você tem provas?”. Não, por isso que eu não falo. Eu falo com os treinadores, eles estão de saco cheio de dar entrevista. Eu estou aqui por educação. Por mim, e já já vai acontecer isso, eu não vou mais dar entrevista. Vocês não respeitam mais o profissional e aí fica difícil trabalhar. Antes de ir embora eu vou dar uma coletiva e vou deixar uns nomes para o nosso torcedor. Aí eu quero ver como esses aí vão conviver ano que vem aqui”, ressaltou.

E o futebol?

Questionado sobre o nível de atuação do Tricolor nos jogos, o treinador destacou que nenhum time teve um bom ano na Série A. Renato também citou City e Real Madrid, que não vivem bons momentos, além de frisar que o importante no momento é conquistar os pontos e não jogar bonito.

“Eu tenho visto todo Campeonato Brasileiro e não tenho visto nenhum time da Série A mostrar um bom futebol. Teve Botafogo e Palmeiras, mas que tiveram altos e baixos. O City está há cinco jogos sem vencer, o Real Madrid também, aí você quer que o Grêmio seja o time do futebol brasileiro numa situação dessas? O importante não é jogar bonito numa hora dessas, é conseguir os pontos, conseguir as vitórias para que o clube permaneça na Série A”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.