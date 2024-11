Caravanas do Atlético partem de Belo Horizonte rumo à Argentina: ‘Eu Acredito’

O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, decretou: “O Botafogo é favorito na final da Copa Libertadores”. De fato, o clube carioca lidera o Campeonato Brasileiro e tem se destacado com um futebol veloz e envolvente. No entanto, o atleticano carrega um lema poderoso: “Eu Acredito”. E foi com esse espírito que, na noite de quarta-feira (27) e na manhã desta quinta (28), caravanas com mais de 40 ônibus lotados deixaram a Arena MRV com destino a Buenos Aires.

A reportagem do Jogada10 conversou com torcedores que embarcaram rumo à Argentina, ansiosos para apoiar o Galo em busca de mais um título da Libertadores.

“É um sonho realizado. Eu queria muito estar na Argentina para essa final. Agora vamos a outro país ver o Galo e torcer para que o time conquiste a taça. Estamos aqui para fortalecer e apoiar o nosso time”, afirmou Mateus Henrique.

Caravanas de diversas partes

Embora os ônibus tenham saído de Belo Horizonte, muitos torcedores vieram de outras localidades, como São Paulo, Espírito Santo e cidades do interior de Minas Gerais. “A gente sempre vai acreditar. Não tem essa de favoritismo. O Galo nunca luta sozinho”, destacou Magno Gabriel Pereira, que está em uma das caravanas.

Além dos ônibus que partiram da capital mineira, diversas caravanas organizadas no interior do estado e na região metropolitana também seguiram para a Argentina. A rota mais comum inclui paradas em São Paulo, Paraná e Paraguai antes de chegar a Buenos Aires.

Muitos torcedores também estão seguindo de avião para a Argentina.

Atlético busca o bicampeonato

O Atlético, afinal, tenta conquistar o bicampeonato da Copa Libertadores (título antes obtido em 2013). A grande final está marcada para este sábado (30), no estádio Monumental de Nuñez, onde o Galo garantiu sua vaga na decisão ao eliminar o River Plate. A partida começa às 17h (horário de Brasília).

Até agora, mais de 60 mil ingressos foram vendidos, e a expectativa é de que o público total alcance entre 70 mil e 75 mil torcedores.

Para os atleticanos, o sonho é levar um pouco de Belo Horizonte para Buenos Aires, misturando o calor da Arena Independência, que impulsionou o time na Libertadores de 2013, com a força do Mineirão, palco do primeiro título continental. Agora, com a energia da nova casa, a Arena MRV, todos se unem em um único grito: “Eu Acredito”.

