Atuesta tem empréstimo encerrado e prepara retorno ao Palmeiras

O Palmeiras pode ter o retorno de um velho conhecido em breve. Isso porque o meia Eduard Atuesta não teve seu vínculo de empréstimo renovado com o Los Angeles FC, dos EUA, e ficará à disposição do Verdão novamente. Contudo, seu futuro no Alviverde ainda está indefinido.

Inicialmente, a ideia do Palmeiras é encontrar um novo destino para o atleta, e uma venda é avaliada como o melhor caminho neste momento. Tanto que o Verdão já conversa com os representantes de Atuesta sobre ofertas e interesse de outros clubes. Assim, sua permanência na Academia de Futebol é vista como muito improvável.

O colombiano chegou ao Palmeiras em 2022, quando o clube desembolsou cerca de US$ 3,7 milhões (R$ 20,7 milhões na cotação da época) para comprar 70% dos direitos econômicos do volante do próprio Los Angeles FC. Ele tem vínculo com o Verdão até o final de 2026.

O começo do meio-campista foi promissor. Afinal, em sua primeira temporada no Brasil, ele disputou 52 jogos, mas fez apenas um gol e distribuiu duas assistências. Nos anos seguintes começou a perder espaço até aparecer a oportunidade de retornar ao Los Angeles FC. Em 2024, já nos Estados Unidos, ele disputou 41 jogos, fez quatro gols e deu três assistências.

O clube norte-americano se despediu de Atuesta em uma publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (27/11). Além disso, o Los Angeles FC fez um vídeo com o título “Part Of Our History” (Parte de nossa história, na tradução do inglês) para o jogador.

