Mais de 40 horas: ESPN define cobertura especial da final da Libertadores

A ESPN está trabalhando ativamente na cobertura da final da Libertadores da América desde a última quarta-feira, 27 de novembro, e promete mais de 40 horas de conteúdo in loco. Nesta sexta-feira (29), por exemplo, a emissora exibirá uma edição especial do programa ‘Linha de Passe’ com apresentadores e comentaristas diretamente de Buenos Aires. A decisão está marcada para as 17h deste sábado, 30 de novembro, entre Atlético-MG e Botafogo.

Os apresentadores William Tavares e Mariana Spinelli estão comandando os conteúdos em solo argentino desde quarta-feira (27). A dupla tem feito participações acompanhada dos comentaristas Pedro Ivo Almeida, Leo Bertozzi e Rafael Marques. A equipe de transmissão da decisão também fará cobertura completa diretamente do Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

A final única entre Atlético-MG x Botafogo terá transmissão da ESPN na TV fechada e pela Disney+ no streaming – que promoverá imagens exclusivas com Multicam. A TV Globo ficará responsável pela cobertura em sinal aberto para todo Brasil.

Transmissão ESPN

A equipe de transmissão da emissora, que estará presente no estádio, será composta por seis comunicadores. O narrador Rogério Vaughan dividirá espaço com os comentaristas Paulo Calçade e Fábio Santos, além do analista de arbitragem Carlos Eugênio Simon. A reportagem, por sua vez, ficará na responsabilidade de Victoria Leite e Roberta Barroso.

O time de transmissão aposta em duas novidades: o narrador Vaughan e o ex-jogador Fábio Santos. A dupla fará sua estreia em cobertura de uma final de Libertadores da América pela emissora. Os dois fazem parte de uma equipe com mais de 30 profissionais in loco para cumprir mais de 40 horas de conteúdos.

Audiência histórica

Enquanto os clubes se preparam para buscar a Glória Eterna, a ESPN celebra outro feito memorável e tão glorioso quanto. A transmissão da Libertadores na emissora cresceu 27% em relação ao ano passado, que teve o Fluminense como campeão inédito.

O maior pico de audiência registrado na Libertadores 2024 pela emissora ocorreu nas quartas de final. O duelo entre Peñarol e Flamengo alcançou 1,8 milhão de pessoas e disparou na liderança do ranking.