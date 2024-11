Vélez Sarsfield passa, em um ano, ‘do inferno ao céu’ na Argentina

O Vélez Sarsfield vive cenário inversamente proporcional ao que ocorre, por exemplo, com o Fluminense no Brasil. Enquanto o clube carioca luta contra o rebaixamento um ano depois do título da Libertadores, o Fortín vive momento de êxtase em 2024 após sofrer bastante na temporada passada.

Em 2023, a equipe de Liniers fez uma campanha decepcionante mesmo não tendo poder de investimento semelhante a outras equipes do país. Ao ponto, aliás, de ter de concentrar suas forças em escapar do rebaixamento em praticamente toda a temporada.

Foi somente no último jogo do Campeonato Argentino, contra o Colón, que o Vélez Sarsfield se livrou do risco da degola. O feito ocorreu graças ao triunfo de 3 a 1 em partida que ocorreu há pouco mais de um ano atrás. A saber, Santiago Castro, Valentín Gómez e Claudio Aquino marcaram os tentos do Vélez Sarsfield enquanto Javier Toledo fez o tento da representação de Santa Fe.

Do inferno ao céu

Na transição para 2024, a troca no comando técnico foi o primeiro passo para a realidade do Fortín apresentar signficativa evolução. Desse modo, a saída de Sebastián Méndez deu lugar a Gustavo Quinteros, nome que vinha de larga e vitoriosa passagem pelo Colo-Colo.

Na Copa da Liga Argentina, o time já passou perto de quebrar o jejum de mais de uma década sem títulos. Isso porque o Vélez foi finalista do torneio, mas perdeu a decisão, frente ao Estudiantes, nos pênaltis.

Nos dois outros torneios nacionais (Copa Argentina e Campeonato Argentino), o Vélez segue vivo e em ótimas condições de faturar as duas taças. Na competição eliminatória, o triunfo por 4 a 3 contra o Boca Juniors, na última quarta-feira (27), o colocou na final do torneio onde vai encarar o Central Córoba. Já em relação ao Argentino, o clube de Liniers está na liderança da tabela, com 45 pontos, dois a mais do que o Huracán. Atualmente, restam três rodadas para o término.

