Depois de retornar ao Vasco, Alexander acerta com o Bangu para 2025

O goleiro Alexander, que estava no Ypiranga-RS, retornou ao Vasco, entretanto não irá permanecer no clube carioca para a temporada 2025. Afinal, o arqueiro, que tem contrato até setembro do ano que vem, acertou por empréstimo, com o Bangu. A informação é do “Canal do Pedrosa”.

Dessa forma, o jogador, de 25 anos, não fazia parte dos planos do clube carioca e um novo empréstimo era o caminho. O Alvirrubro, aliás, já iniciou sua preparação para o Carioca do ano que vem, e o jogador foi integrado aos treinos.

Cabe destacar que Alexander foi titular em boa parte do primeiro semestre pelo time gaúcho, contudo perdeu espaço e não atuava desde 4 de setembro. Por fim, Cauan Barros, que estava no Amazonas e disputou Estadual, Série B do Brasileiro e Copa do Brasil. Ao longo da temporada, ele esteve em campo em 32 oportunidades, estufou a rede duas vezes e deu uma assistência. O jogador, de 20 anos, tem contrato com o Vasco até o fim de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.