Dudu exalta Galiotte, antecessor de Leila: ‘Melhor presidente’

O atacante Dudu vive uma verdadeira novela no Palmeiras em 2024. Após quase trocar o Verdão pelo Cruzeiro no meio do ano, o atacante viu sua relação com a atual presidente do clube, Leila Pereira, estremecer. Já nesta quinta-feira (28/11), o jogador fez elogios a Maurício Galiotte, ex-presidente do Alviverde, em uma publicação nas redes sociais.

Galiotte relembrou a conquista da Libertadores de 2021 do Palmeiras, que nesta quinta-feira completa três anos. Tanto o ex-presidente quanto Dudu foram figuras importantes naquela conquista e fizeram parte da campanha. Nas redes sociais, o camisa 7 classificou o ex-mandatário como ”o melhor presidente” do Verdão.

“O melhor presidente! Como gestor, soube administrar um clube de futebol com sucesso e respeitar torcedores, jogadores e funcionários. Sempre teve e terá o meu respeito!”, escreveu Dudu.

A relação entre Dudu e Galiotte é próxima, já que o dirigente era vice quando o camisa 7 foi contratado, em 2015. Depois, o comandou como presidente entre 2017 e 2021. O cenário é completamente o oposto do que o atacante vive atualmente no clube.

A relação de Dudu e Leila Pereira

Dudu e Leila Pereira tiveram rusgas públicas quando o jogador quase trocou o Palmeiras pelo Cruzeiro. A mandatária, aliás, chegou a dizer durante a negociação que o ciclo do atacante estava encerrado. Além disso, houve um incômodo quando o atacante desistiu da negociação e permaneceu no Verdão.

Se todo o processo da negociação com o time mineiro gerou um incômodo grande na cúpula alviverde, para Dudu o processo também causou frustração. Ele sentiu que o Palmeiras estava fazendo força para vendê-lo. O atacante tem contrato com o Verdão até o final de 2025, mas não descarta deixar o clube no ano que vem .

