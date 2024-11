Exames confirmam lesão, e Bastos deve desfalcar Botafogo na final

Deve ficar de fora! Bastos, zagueiro do Botafogo, teve lesão na coxa confirmada nos exames que realizou na última quarta-feira (27), em São Paulo, antes de embarcar com a delegação para Buenos Aires. Dessa forma, ele deve desfalcar a equipe na decisão da Libertadores contra o Atlético Mineiro. A informação é do ”ge”.

Em entrevista a Globo, na manhã desta quinta-feira (28), o técnico Artur Jorge, por sua vez, disse que o zagueiro é a maior preocupação para a partida, mas afirmou que o jogador será avaliado nas próximas 48h.

Bastos sofreu uma lesão logo nos primeiros minutos da partida contra o Palmeiras, na última terça-feira (26). Ele sentiu a posterior da coxa após uma disputa com Rony, na tentativa de cortar um cruzamento. Logo após o lance, o goleiro John fez sinal para o banco de reservas pedindo a substituição.

Adryelson entrou no lugar do alagoano e inclusive fez o terceiro gol do Botafogo na vitória por 3 a 1 contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Assim, ele deve ser o substituto caso Bastos não tenha condições de jogo. Lucas Halter também é uma opção para o técnico Artur Jorge.

Botafogo e Atlético Mineiro se enfrentam neste sábado (30), pela final da Libertadores. A partida será no Monumental, em Buenos Aires, Às 17h (de Brasília).

