Cruzeiro confirma Fernando Diniz até dezembro de 2025

Apesar de um início difícil, Fernando Diniz permanece como técnico do Cruzeiro, com apoio total da diretoria. O dono da SAF da Raposa, Pedro Lourenço, garantiu a continuidade do treinador até o fim do contrato, em dezembro de 2025.

“Ele fica até dezembro de 2025”, afirmou Pedro Lourenço em entrevista ao “ge”.

O começo da trajetória de Diniz no Cruzeiro tem sido marcado por resultados abaixo do esperado. Em 12 partidas, o time conquistou apenas duas vitórias: uma contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro, e outra diante do Lanús, na Copa Sul-Americana. Além disso, acumula cinco empates e cinco derrotas. Para piorar, uma delas foi na final da própria competição continental, o 3 a 1 para o Racing, no último sábado (23).

Com o desempenho irregular, o treinador enfrenta críticas constantes da torcida e vaias nos jogos.

Foco na Libertadores de 2025

Apesar das dificuldades, o Cruzeiro segue firme em busca de uma vaga na Copa Libertadores de 2025. Atualmente, a equipe ocupa a sétima posição no Brasileirão, com 48 pontos, dentro do G7, que garante classificação para o torneio continental.

A diretoria espera que, com tempo e estabilidade, Fernando Diniz consiga ajustar o time e alcançar os objetivos traçados para a temporada.

