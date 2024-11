Suposta filha de Neymar chama a atenção por tentar seguir passos do pai

Suposta filha de Neymar, Jazmin Zoé, de 10 anos, mostra-se gradativamente mais interessada na vida do astro. Afinal, a sua mãe, a húngara Gabriella Gáspar, postou vídeos em que a menina joga futebol com outras crianças. Ela mostrou intimidade com a bola e até marcou gol. Assim, vibrou com o momento e teve o apoio da ex-modelo.

No vídeo publicado em sua rede social, há também o link que redireciona para uma vaquinha online. O intuito é arrecadar 10 mil euros (aproximadamente R$ 61 mil) para ter condições de pagar um teste de DNA. A campanha foi nomeada como “Para a felicidade de uma menina”. Gabriella Gáspar alega que o exame dá a possibilidade de Jazmin Zoé se aproximar de Neymar, seu suposto pai. Entretanto, até o momento, a vaquinha recebeu apenas 20 euros de duas pessoas e ainda tem 79 dias antes de expirar.

“Seguindo o conselho de muitas pessoas boas, estou organizando uma arrecadação de fundos para que o sonho da minha filha se torne realidade o mais rápido possível e ela possa finalmente estar com o pai. A família é a coisa mais importante na vida de uma pessoa (criança). Muito obrigada”, detalhou na página da vaquinha.

Postura de Neymar

Pouco depois de tornar o caso público, há cerca de três meses, Gabriella falou sobre a postura de Neymar diante das tentativas de contato para DNA.

“Infelizmente, nunca obtive resposta para nada. Confio todos os dias que eles escreverão para Jázmin, apesar do processo. Sempre mandei fotos dela para eles, mas também não houve resposta para isso. Não conseguimos falar com eles, nem mesmo através de advogados. Ninguém entrou em contato. Mas espero que tudo mude em breve”, disse Gabriella em entrevista exclusiva ao site ‘Bebê Mamãe’.

Gabriella reiterou o que havia dito em outras oportunidades sobres as incessantes tentativas de contato no decorrer dos últimos dez anos. A ex-modelo garante que tem buscado Neymar e seus familiares desde o início da maternidade, mas nunca obteve qualquer retorno.

“Procuro Neymar e sua família desde o início, mas infelizmente não obtive resposta. Procurei a mídia e depois um advogado por causa da minha filha. No começo, eu queria resolver isso sem ir ao tribunal, mas percebi que isso não levaria a nada”.

O craque é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora Carol Dantas. Mavie de um ano, gerado do seu namoro com sua atual companheira, Bruna Biancardi. Além de Helena, de quatro meses, originária de um caso com a modelo Amanda Kimberlly.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.