Filha de Neymar ganha destaque em ensaio ao lado da mãe

Helena, filha mais nova de Neymar, fez sua primeira aparição como modelo. Ao lado da mãe, a criança de quatro meses protagonizou ensaio fotográfico feito por Gustavo Lima. O objetivo da ação foi promover a divulgação de uma marca de carrinhos de bebê.

Assim, ao compartilhar o ensaio ao lado da filha, Amanda Kimberlly celebrou o momento especial.

“Minhas companhias favoritas: Helena e o melhor carrinho de bebê de todos”, escreveu na legenda a influenciadora.

Na maior parte do tempo, Helena mostrou-se atenta em registros no carrinho. Além de sorridente nas fotos em que estava ao lado da mãe, esbanjou espontaneidade, o que se tornou motivo de diversos elogios.

Uma seguidora exaltou mãe e filha:

“Uma maravilhosa e a sua mini diva!”, enalteceu.

Outro destaque foi a fofura que Amanda e Helena apresentaram, e uma outra pessoa observou.

“Ai que delícia essas fotos”, frisou.

Uma internauta ainda valorizou o trabalho em conjunto.

“Eu amo essas princesas lindas! Deus as abençoe”, complementou.

Além disso, algumas pessoas famosas também interagiram com a postagem. A influenciadora Natália Carvalho demonstrou tristeza pela dificuldade em encontrar mãe e filha.

“Muita saudade delas”, ressaltou.

O sorrio de Helena chamou a atenção da apresentadora Maísa Santos.

“Meu Deus a risadinha!”, comentou.

Neymar ficou no fogo cruzado entre Amanda e Bruna

Amanda Kimberlly optou por adotar uma postura de discrição com Helena nas redes sociais após se envolver em polêmica com Bruna Biancardi. A empresária é a atual namorada de Neymar e mãe de Mavie, que recentemente completou um ano.

Isso porque a mãe de Helena deu recado de forma indireta para Bruna. Na ocasião, ela curtiu um comentário de uma seguidora indicando que teria medo de deixar a criança de quatro meses com a atual companheira de Neymar.

“Mas eu teria receio de deixar minha filha perto de uma mulher assim. Nítido o incômodo com Helena”, detalhou a internauta.

Posteriormente a repercussão, Biancardi respondeu à crítica.

“Que pena que ela pensa dessa forma, e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto para falar. Ao invés disso, fica expondo as nossas vidas e filhas por aqui, baseada em coisas inverídicas. Mas vamos lá: no momento em que eu decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim. Muito pelo contrário. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é nova para todos nós. Pensar que eu destrataria uma criança, é muito triste! É doenti0”, relatou a empresária.

Além de Mavie e Helena, Neymar é pai também de Davi Lucca, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora Carol Dantas.

