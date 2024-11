Flamengo prepara despedida de Gabigol no Maracanã; saiba detalhes

O Flamengo já definiu a despedida do atacante Gabigol. No dia 8 de dezembro, no Maracanã, contra o Vitória, em partida que encerra o Brasileirão 2024, o atacante vai fazer sua última partida pelo Rubro-Negro. O clube começou o planejamento interno no departamento de marketing com as ações para dar uma despedida à altura do ídolo.

De acordo com o “ge”, o ingresso terá o rosto do atacante e a possibilidade de comprar um copo especial. Além disso, três bandeiras para um mosaico estão sendo produzidas com momentos marcantes dos últimos seis anos da relação entre Gabigol e Flamengo.

Assim como na despedida de Diego Ribas e Filipe Luís, as 13 conquistas de Gabigol também vão ser expostas no gramado do Maracanã. O atacante conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e quatro Cariocas.

Gabigol no Flamengo

No Flamengo desde 2019, Gabigol participou de 304 jogos: 185 vitórias, 61 empates e 58 derrotas. O atacante marcou 160 gols e 44 assistências. Bicampeão da Libertadores e o único ao lado de Zico a marcar pelo clube em uma final, o atacante é o brasileiro com mais gols na competição.

