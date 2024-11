Augusto Melo considera que impeachment vai causar um colapso no Corinthians se for aprovado

O cenário político do Corinthians vive um período de instabilidade. “O possível impeachment do presidente Augusto Melo se tornou pauta dentro do Parque São Jorge, e a Polícia Militar pediu o adiamento da votação no Conselho Deliberativo

Principal alvo do processo, Augusto Melo declara que está confiante que permanecerá no cargo. O presidente afirmou que está tranquilo e que o trabalho está aparecendo para os conselheiros avaliarem da melhor forma possível.

“Quem me colocou aqui foi o sócio em voto democrático. Estou muito tranquilo quanto a isso, estou fazendo o melhor para o Corinthians. Se tiver que sair daqui, quem me tira é Deus. Hoje o Conselho é independente, não é dominado. Cada conselheiro tem sua responsabilidade e sabe o que está fazendo. Crescemos muito nos últimos meses mostrando profissionalismo, pela equação de dívidas, pagando credores, e isso está aparecendo”, ressaltou em entrevista concedida ao canal ESPN.

Um ponto de preocupação de Melo é a próxima temporada. A diretoria deve apresentar, nos próximos dias, o planejamento para 2025. Se o Conselho Deliberativo aprovar o impeachment, será preciso refazer o processo completamente. O presidente acredita que isso faria o time entrar em colapso.

“Existe um planejamento para 2025 que, se a gente sair, esse planejamento vai ter problema. Vamos entrar num colapso. Se acontecer o impeachment nós vamos entrar em um colapso jamais visto na história do futebol”, pontuou.

Governo paralelo no Corinthians?

Outro ponto levantado pelo presidente é que existe uma força que busca tirá-lo do cargo. Além disso, Melo garante que se houvesse algo de errado, ele sairia conta própria e se disse um frequentador do clube.

“Com certeza. Tem um governo paralelo que quer me tirar daqui. Tem um governo paralelo que quer ditar regra. Se tivesse alguma coisa errada eu seria o primeiro a falar: ‘Está aqui meu cargo’. Quando acabar meu mandato eu vou continuar frequentando o clube, jogando o meu futebol. Eu participo do clube”, destacou.

Augusto Melo é alvo do processo por conta do acordo com a ex-patrocinadora master da VaiDeBet. O mandatário será afastado caso mais da metade do conselho vote a favor do impeachment. Caso seja aprovado, uma nova votação será convocada, envolvendo os sócios do Timão.

