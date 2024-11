Dupla do Fluminense é indicada a prêmio no Fifa The Best

Nesta quinta-feira (28), a Fifa divulgou os nomes dos atletas que estão concorrendo nas categorias do Prêmio The Best, e o Fluminense tem representantes na lista. O atacante Germán Cano e o meia Paulo Henrique Ganso disputam uma vaga, em suas respectivas posições, no ‘Time Ideal’ do ano.

Além disso, o zagueiro Nino, atualmente no Zenit, também está entre as indicações para a seleção da temporada. A soma de votos entre torcedores e especialistas resultará na definição da categoria. Os torcedores interessados devem acessar o site oficial da Fifa até o dia 10 de dezembro, às 19h59 (de Brasília).

Para as indicações, foram analisados os desempenhos entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024. Portanto, nesse período, o Fluminense conquistou sua primeira Copa Libertadores ao vencer o Boca Juniors na final e ainda venceu a Recopa Sul-Americana.

Vini Jr indicado a melhor jogador do mundo

Além dos atletas que atuam no solo nacional, o Brasil também está representado na principal categoria do prêmio com o atacante do Real Madrid, Vinicius Júnior. O jogador concorre ao lado de nomes como Mbappé, Messi, Bellingham e Rodri. Apesar do favoritismo de Vini, o espanhol venceu a categoria de melhor jogador do mundo na Bola de Ouro, que aconteceu no dia 8 de novembro. Assim, o resultado gerou insatisfação e uma série de protestos ao redor do mundo.

