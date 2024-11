Inoperância ofensiva causa dor de cabeça ao Fluminense na reta final do Brasileirão

Um dos fundamentos que mais justificam a conturbada situação do Fluminense no Brasileirão são as finalizações. Afinal, o Tricolor tem o terceiro pior ataque da competição, com 30 gols, atrás apenas dos já rebaixados Cuiabá e Atlético-GO. Esses números evidenciam um problema que tem causado dor de cabeça ao técnico Mano Menezes, ainda mais em uma reta final tão disputada, em que o time necessita pontuar.

Dessa forma, a equipe tem média de menos um gol por jogo no campeonato. Algo que ficou claro no empate, sem gols, com o Criciúma, no Maracanã. O time teve enorme dificuldade para construir e incomodar a meta adversária e se limitou a alçar a bola na área, mesmo sem um centroavante com a característica de bom cabeceio.

Ao todo, foram 44 cruzamentos, sendo que a maioria deles foi coibido pelo sistema defensivo do Tigre. A que chegou mais perto da baliza do goleiro Gustavo foi justamente a cabeçada de Marquinhos no minuto final, quando a bola tocou no travessão e foi para fora. No entanto, pouco para um time que precisa pontuar para evitar um possível rebaixamento.

Números e desempenho causam preocupação

O ataque tricolor é dono da quinta pior média de finalizações certas por jogo (4.3), superando somente Cuiabá (3.3), Vasco (3.6), Fortaleza (4.0) e Vitória (4.1), segundo o Footstats. Quem também caiu de rendimento nas últimas duas partidas, na volta da última Data Fifa, foi Jhon Arias. Nos empates com Fortaleza e Criciúma, o colombiano não foi efetivo e decisivo.

A falta de criatividade e conexões piorou ainda mais com a ausência do cérebro do time. Assim, Ganso sentiu dores nas costas e teve que deixar o gramado para a entrada de Renato Augusto, que mais uma vez não correspondeu. O camisa 10, inclusive, disputa o prêmio para formar o time do ano do The Best, ao lado de Cano e Nino, que se destacaram na Libertadores 2023 e Almada, que atualmente está no Botafogo.