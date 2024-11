Fluminense tem novembro sem vitórias e terá dezembro decisivo para evitar queda

Para quem pensava que o Fluminense fosse se aproveitar os jogos como mandante e se distanciar, de vez, da zona de rebaixamento, enganou-se. Afinal, a equipe carioca teve um mês de novembro para esquecer com três tropeços em pleno Maracanã e um revés por 2 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio.

Com a igualdade no placar diante de Grêmio (2×2), Fortaleza (2×2) e Criciúma (0x0), o Tricolor viu o Z4 se reaproximar, restando três rodadas para o fim da competição. Dois deles eram confrontos diretos da parte de baixo da tabela, o que trouxe ainda mais dificuldade para o time de Mano Menezes.

Com 39 pontos, o Fluminense agora necessita vencer fora de casa diante de Athletico, no domingo (1), às 18h30 (de Brasília), em Curitiba, para não correr o risco de voltar à zona na reta final. A atual diferença para o Tigre é de apenas um ponto, enquanto para o Bragantino é de dois. Na sequência, o time enfrenta o Cuiabá, dia 5, às 20h, no Maracanã, e o Palmeiras, dia 8, às 16h, no Allianz Parque.

Momento decisivo da temporada

Para a partida decisiva, o técnico Mano Menezes não terá desfalques por suspensão. Afinal, os pendurados Samuel Xavier, Martinelli, Thiago Silva, Manoel e Marquinhos não receberam o terceiro amarelo contra o Criciúma e estão aptos para o jogo com o Furacão. Apenas Facundo Bernal teve a penalização e agora soma dois cartões, também entre os pendurados.

No entanto, o STJD anunciou que o defensor Felipe Melo ficará de fora por cinco jogos, por ter feito um gesto de roubo (artigo 133 do CBJD) na partida contra o Grêmio. Dessa forma, o zagueiro não irá mais atuar com a camisa do Fluminense nesta temporada.

Quem preocupa é o cérebro do time, Paulo Henrique Ganso. O meio-campista deixou o gramado contra o Tigre com dores nas costas para a entrada de Renato Augusto. Keno, por sua vez, teve um problema físico, mas conseguiu ficar mais tempo em campo e aparentar estar bem.

Por outro lado, Lelê, que só volta na próxima temporada, e Ignácio, que segue com dores no joelho esquerdo, devem ficar de fora e ser os únicos desfalques, até o momento.

Calendário do Fluminense em dezembro

Brasileirão

Athletico-PR x Fluminense – Ligga Arena, Curitiba (PR)

01/12 (domingo), às 18h30

Brasileirão

Fluminense x Cuiabá – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

05/12 (quinta-feira) – às 20h

Brasileirão

Palmeiras x Fluminense – Allianz Parque, São Paulo (SP)

08/12 (domingo), às 16h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.