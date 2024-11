‘Liberdade perigosa’: Justiça chilena ordena volta de Jorge Valdivia à prisão

A Justiça do Chile identificou ‘risco à sociedade’ na liberdade provisória de Jorge Valdivia e determinou que o réu seja preso novamente. Acusado de estupro por duas mulheres, em casos distintos, o ex-jogador e ídolo do Palmeiras estava há quase um mês cumprindo prisão domiciliar.

Valdivia, de 41 anos, recebeu o benefício da prisão domiciliar noturna no dia 4 de novembro – após 14 dias na cadeia. Agora, com a revogação do Ministério Público do Chile, o ex-jogador deverá se apresentar novamente ao presídio em até 24 horas.

“A liberdade do acusado revela-se perigosa para segurança da sociedade”, anunciou a Porta-Voz do MP chileno, Pamela Valdez, nessa quinta-feira (28). Vale destacar que o ex-jogador está proibido de se aproximar da primeira vítima devido à medida protetiva em vigência.

Prisão de Jorge Valdivia

O ex-jogador acabou detido preventivamente pela primeira vez no dia 22 de outubro, após uma denúncia de um suposto crime sexual. A segunda acusação ocorreu um dia depois da prisão, na data de 23 de outubro.

A Justiça revogou a prisão preventiva de Jorge no dia 4 de novembro e impôs uma pena domiciliar noturna, além da medida protetiva contra a denunciante. Contudo, após a formalização da segunda acusação de estupro, que ocorreu recentemente, o MP entrou com recurso no Tribunal de Apelações de Santiago e solicitou nova detenção ao réu.

Ex-jogador se defende

Jorge concedeu uma entrevista à Rádio Bío Bío, do Chile, à época de sua prisão em outubro. O ex-jogador confessou relação com a primeira denunciante, mas afirmou que o ato ocorreu de forma consensual. “Não conheço as motivações desta ação, mas nego categoricamente ter agredido sexualmente qualquer pessoa”.

