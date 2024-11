São Paulo recebe proposta da Chapecoense por Raí Ramos

O São Paulo recebeu uma oferta da Chapecoense pelo lateral-direito Raí Ramos. A diretoria do Tricolor foi informada nesta semana sobre o interesse da equipe catarinense no jogador de 30 anos. O atleta tem contrato com o Soberano até o final de 2025 e neste momento está emprestado ao Ceará.

O agente do jogador, Ricardo Scheidt, esteve no CT da Barra Funda na quarta-feira (27/11) e tratou do tema com a diretoria. Aliás, o empresário também informou que existe outros clubes interessados no lateral. A informação da negociação foi dada primeiramente pelo site ‘Uol’.

Segundo o jornalista Rodrigo Goulart, do Diário do Iguaçu, Raí Ramos é uma indicação do técnico da Chapecoense, Gilmar Dal Pozzo. Os dois trabalharam juntos no Ituano, onde o jogador despontou e chamou a atenção do São Paulo. O Tricolor não confirma as negociações, mas não deve dificultar a saída.

Mesmo procurando um novo lateral-direito no mercado, Raí Ramos não deve ter nova chance no São Paulo. O jogador não agradou durante seu tempo no Morumbi e o técnico Luis Zubeldía já avisou que não deve contar com o jogador em 2025. Contudo, a tendência é que ocorra um acordo para manutenção de percentual nos direitos econômicos do atleta.

Raí Ramos chegou no São Paulo em março de 2023 disputou nove jogos e, no fim do ano passado, acabou emprestado ao Ceará. Em 2024, ele fez 42 jogos e quatro gols na campanha do acesso da Série B. Contudo, não deve permanecer no Vozão para a próxima temporada.

