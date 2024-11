Botafogo faz reconhecimento do gramado do Monumental antes da decisão

Antes das coletivas de Artur Jorge e Marlon Freitas, o Botafogo fez o reconhecimento do gramado do Mâs Monumental no início da tarde desta sexta-feira (29. Os jogadores estiveram em campo e acompanharam de perto as marcações feitas pela Conmebol durante os últimos dias. O Glorioso mede forças com o Atlético neste sábado (30), às 17h (de Brasília), na busca pelo título inédito da competição continental.

Fora da atividade desta sexta-feira, o zagueiro Bastos esteve presente junto ao elenco do alvinegro. O angolano, aliás, apareceu com dificuldades para andar e até mesmo um pouco manco. Além dele, o dono da SAF do Botafogo, John Textor, também esteve ao lado dos atletas. Ele fez imagens e passou a mão no gramado, assim como os demais atletas.

O evento durou cerca de 15 minutos, com os atletas circulando pelo local, tirando fotos do estádio, fazendo oração e conversando. Essa será a primeira partida no local com a capacidade completa pós obras, podendo receber até 86 mil torcedores.

O Botafogo, aliás, iniciou a Libertadores na fase preliminares. Nas duas fases iniciais, enfrentou o Aurora (BOL) e Bragantino. Na fase de grupos, o Glorioso, afinal, se classificou em segundo lugar, no grupo D, com Junior Barranquilla, LDU e Universitario. No mata-mata, a equipe alvinegra fez duelos brasileiros, na maior parte. O time carioca passou pelo Palmeiras nas oitavas de final, São Paulo (quartas de final) e Peñarol (semifinal).

