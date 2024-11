Corinthians busca manter elenco focado durante briga política no clube

O Corinthians está muito focado em buscar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Contudo, o clube viu o ambiente político ficar novamente conturbado com as tentativas de impeachment ao presidente Augusto Melo. Assim, o objetivo do Timão neste momento é conseguir separar esta guerra interna com as metas da equipe nesta reta final de temporada.

O elenco não se mostra alheio ao assunto, tanto que defendeu publicamente o mandatário via nota oficial. Contudo, existe um movimento interno para que as notícias de fora não entrem no CT Joaquim Grava. Internamente, existe um apoio total na vaga pela Libertadores, após o Corinthians sofrer com rebaixamento no Brasileiro e no Paulistão, além de eliminações duras nas Copas.

Por mais que os atletas estejam do lado de Augusto, eles evitam se envolver na política do clube. Os jogadores se mostraram à favor do mandatário por entender que ele cumpriu com sua palavra no início do ano. Principalmente na questão de pagar os salários e direitos de imagem em dia, algo que era um problema na antiga gestão. Além disso, existe um bom relacionamento entre diretoria e atletas.

Já a comissão técnica apoiou publicamente Augusto como forma de gratidão pelo respaldo dado durante as eliminações na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.

O diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, vem sendo o responsável por separar a guerra política do elenco. O dirigente vem ganhando elogios internamente por conseguir blindar os jogadores durante este período conturbado.

Situação do Corinthians no Brasileiro

Neste momento, o Timão é o nono colocado, com 47 pontos, um a menos que o Cruzeiro, que hoje abre o G7. O Brasileirão pode ter um G8 caso o Botafogo seja campeão da Libertadores, aumentando as chances de o Corinthians conseguir uma vaga na competição continental. O Alvinegro volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Criciúma, fora de casa, às 19h30 (de Brasília).

