Com substituto de Gabigol na lista, Flamengo planeja reforços para 2025

Com o fim da temporada chegando, o Flamengo já está planejando os possíveis reforços para 2025. Em caso de reeleição da diretoria, a ideia é manter o elenco e fazer apenas contratações pontuais com as possíveis baixas. Além disso, para o lugar do ídolo Gabigol, a comissão técnica deseja um jogador com as característas diferentes de Pedro, que permanecerá no grupo.

Durante o ano, o Rubro-Negro perdeu jogadores importantes por graves lesões: o camisa 9, Cebolinha e Viña. Assim, na próxima temporada, a equipe já terá o retorno desses atletas. Portanto, segundo o ge, o clube não vê necessidade de muitas contratações.

Já no caso de Gabigol, que deixará o time da Gávea após seis temporadas e coleção de títulos, o perfil do substituto já foi traçado. Ainda de acordo com o site, o técnico Filipe Luis deseja um jogador que seja uma referência no ataque, mas que possua versatilidade e características distintas das de Pedro. A intenção é que ele brigue pela titularidade, mas também possa atuar ao lado do artilheiro após seu retorno.

Flamengo em 2024

O Rubro-Negro carioca voltou a conquistar títulos na temporada. Sob o comando de Tite, conquistou o Campeonato Carioca no início do ano. Já com Filipe Luis, se sagrou campeão da Copa do Brasil e, portanto, já conquistou uma vaga na próxima Copa Libertadores. Na quinta posição do Brasileirão, com 63 pontos, a equipe ainda tem três jogos para fechar o ano – contra Internacional, Criciúma e Vitória.

