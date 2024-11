Inter se apoia em histórico positivo sobre o Flamengo para se manter vivo na luta pelo título

O Inter terá o Flamengo como o seu próximo adversário. Na teoria, trata-se de um confronto equilibrado pela proximidade na tabela, mas a equipe gaúcha conta com retrospecto favorável. Assim, o Colorado se apoia neste cenário positivo para seguir vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Além do fato de o Rubro-Negro não ter mais aspirações no torneio.

O Internacional ostenta uma sequência de cinco jogos de invencibilidade contra o próximo adversário. Mais especificamente são duas vitórias e três empates neste período. A última derrota do time gaúcho ocorreu no Beira-Rio em novembro de 2021. Como visitante, o cenário é similar, pois não perde para o Flamengo há três partidas, com um triunfo de goleada e dois empates neste intervalo. O último resultado negativo do Colorado para o Rubro-Negro também foi em 2021. Deste modo, há a possibilidade de a quebra desses jejuns ser uma motivação para o oponente carioca.

Bruno Tabata não deve ser baixa no Inter

A chance de Roger Machado ter mais um desfalque não deve se concretizar. O meio-campista Bruno Tabata, que foi preservado de atividades por dores musculares na coxa esquerda, voltou a treinar com o grupo. Thiago Maia deve ser relacionado, ele também havia indicado incômodos físicos. Porém, foi ausência na goleada sobre o Bragantino, pois recebeu liberação da diretoria para visitar seu pai, que foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Provavelmente, o Inter terá somente uma ausência certa, o atacante Borré, que vai cumprir suspensão automática. Assim, o comandante deve utilizar Enner Valencia como seu substituto, que volta a ficar à disposição, já que foi desfalque no último compromisso da equipe também por suspensão.

Internacional e Flamengo se enfrentam, no próximo domingo (01/12), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apenas dois pontos separam as equipes na tabela: os gaúchos são o terceiro colocado com 65. Já os cariocas estão na quinta posição, com 63.

O Colorado vive uma fase invicta de 16 partidas, com 12 vitórias, e é dono da melhor campanha do segundo turno da competição. Mesmo em um contexto difícil na luta pelo título, pois precisa superar uma diferença de oito pontos, há um otimismo. O bom momento do time e os três jogos ainda em disputa, um deles um confronto direto, possibilitam a esperança do Inter.

