Sevilla tem interesse na contratação de Braithwaite, do Grêmio

Martin Braithwaite, atacante do Grêmio, estaria no radar do Sevilla, da Espanha. De acordo com publicação do jornal “Marca”, o clube já realizou os primeiros contatos e o intuito é contar com o dinamarquês já em janeiro do próximo ano. Ainda segundo a informação do veículo, outro clube brasileiro também fez uma sondagem pelo jogador.

Entretanto, a diretoria do Imortal indica que ainda não recebeu qualquer contato do Sevilla para tentar a contratação de Braithwaite. Caso a investida se concretize, o Tricolor Gaúcho não demonstra que vai facilitar a saída do jogador. Afinal, a multa rescisória em seu vínculo é de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 319 milhões). O contrato tem validade até junho de 2026.

A avaliação do clube espanhol é que o atacante dinamarquês seria uma boa opção para qualificar o seu elenco a partir da metade da temporada. Ainda mais pela necessidade de melhorar sua campanha em La Liga, já que está na 12ª posição. Além disso, passa por dificuldades envolvendo o fair play financeiro.

Rápido destaque após chegada ao Grêmio

Braithwaite atuou a maior parte da sua carreira no futebol espanhol. Ele chegou ao país em 2019 para defender o Leganés. Em seguida, defendeu o Barcelona e sua última passagem na Europa foi pelo Espanyol, onde disputou a segunda divisão. Ele se destacou pela equipe ao ser o artilheiro da competição e despertou o interesse do Grêmio.

O atacante dinamarquês chegou ao Imortal no meio do ano e já atuou em 17 oportunidades. Ele surpreendeu logo na estreia ao marcar duas vezes e soma oito gols até aqui, além de duas assistências. A propósito, é o artilheiro da equipe na Série A.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.