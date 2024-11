Cuiabá x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cuiabá, já rebaixado matematicamente no Campeonato Brasileiro, busca ao menos encerrar a competição com dignidade. Neste sábado (30), a equipe enfrentará o Bahia, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão, na Arena Pantanal. Jogo marcado para 19h30 (de Brasília)

Onde assistir

O confronto será transmitido ao vivo pelo canal Premiere.

Como chega o Cuiabá

Mesmo rebaixado, o Cuiabá quer terminar sua participação na Série A somando pontos. Além disso, alguns jogadores lutam para garantir novos contratos na elite do futebol nacional em 2025, como o atacante Pitta, que tem sido sondado por outros clubes. Por outro lado, o time terá desfalques importantes: o zagueiro Bruno Alves e o volante Filipe Augusto estão suspensos para este confronto.

Como chega o Bahia

No Bahia, Thaciano e Rezende são dúvidas para o técnico Rogério Ceni, que ainda sonha com a classificação para a Libertadores de 2025. No ataque, a dúvida está entre Biel e Ademir. Um dado curioso é que o Bahia nunca venceu o Cuiabá: em sete confrontos, foram cinco derrotas e dois empates.

CUIABÁ X BAHIA

36ª rodada do Brasileirão 2024

Local: Arena Pantanal / Mato Grosso

Data e horário: sábado, 30/11/2024, às 19h30 (de Brasília)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

BAHIA: Adriel; Gilberto (Arias), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas (De Pena) e Everton Ribeiro; Cauly, Lucho Rodríguez e Ademir (Biel). Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rafael Traci (SC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.