Michel Araújo sofre nova lesão e desfalca novamente o São Paulo

O São Paulo terá um novo desfalque para a partida contra o Grêmio, no próximo domingo (1º), em Porto Alegre. No treino desta sexta-feira (29), Luís Zubeldia teve a baixa do meia Michel Araújo, que sofreu um edema na panturrilha direita e já iniciou o trabalho de recuperação, mas será desfalque contra o Tricolor gaúcho.

O urugaio volta a se lesionar duas partidas após seu retorno. Anteriormente, o jogador, que também atua como lateral-esquerdo, ficou afastado por um mês por conta de lesão no ligamento do joelho esquerdo. Michel foi relacionado na partida do São Paulo contra o Bragantino e atuou dez minutos contra o Atlético-MG.

No ataque, o treinador dificilmente poderá contar com Calleri. O atacante ainda sente dores na coxa esquerda, e, após participar pouco da atividade da quinta (28), cumpriu um cronograma individualizado nesta sexta-feira. Com isso, André Silva deve continuar no time titular.

