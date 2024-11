Fernando Faria: Atlético e Botafogo, a decisão da Libertadores

Botafogo e Atlético estão a poucas horas da Glória Eterna. Sedenta por títulos, a torcida carioca invadiu Buenos Aires e esbanja confiança pelas ruas da capital argentina. Mais tímida, porém não menos confiante, a galera do Galo também chegou em bom número para a decisão da Libertadores.

No campo de jogo, o Alvinegro carioca vive momento bem melhor. A vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1, no Allianz Parque, deu novo ânimo à equipe. Afinal, o Botafogo atravessava um período de certa instabilidade e havia acabado de perder a liderança no Campeonato Brasileiro.

Sem vencer há 10 jogos, o Galo aposta as fichas num bom elenco e na pressão que o adversário carrega pelo fato de estar chegando agora à primeira final da competição. Tem, poucas chances de se classificar à Libertadores de 2025 via Brasileiro. Assim, o time mineiro carrega nos ombros o fardo de ver frustrada uma temporada que poderia também ser de conquista da Copa do Brasil.

Atlético x Botafogo, festa à brasileira!

Para os torcedores dos dois clubes que viajaram até Buenos Aires, o ambiente é de muita festa e confraternização. São comuns os grupos nas ruas andando juntos e se divertindo.

É claro que, quando a bolar rolar, a rivalidade estará presente nas aquibancadas do Monumental de Núnez. Enfim, que a festa em preto e branco se transforme num jogo decisivo de muitas cores e ótimo futebol. Com certeza, todos nós agradeceríamos…

