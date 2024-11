Athletico pode salvar ano do centenário contra o Fluminense

O torcedor do Athletico chegou em 2024 cheio de expectativas para o ano do centenário. O ano começou com o título do Paranaense, entretanto, no Brasileirão, o pesadelo do rebaixamento veio. E agora, a três jogos do fim do torneio, o Furacão pode colocar um ponto final no fantasma da Série B na partida contra o Fluminense.

No confronto direto deste domingo (1º), às 18h30, na Ligga Arena, o Rubro-Negro pode se safar de vez da queda. Além de fazer a sua parte, a equipe de Curitiba precisa de uma derrota do Criciúma contra o Corinthians e que o Bragantino não vença o Cruzeiro. Entretanto, uma vitória contra o Fluminense já seria um grande passo para a permanência na elite. As duas equipes estão separadas por dois pontos na tabela.

Para o confronto direto, o Athletico deve contar com dois reforços. Erick, que ficou de fora nos duelos contra Atlético-GO e Bahia, voltou a treinar nesta semana e pode ser opção no banco de reservas. Outro retorno é do atacante Cannobio. O uruguaio voltou a ser relacionado após ficar de fora dos últimos seis jogos.

A Ligga Arena deve, mais uma vez, voltar a receber um grande público. Mais uma vez a torcida do Athletico esgotou os ingressos. Entretanto, após três quebras de recorde consecutivas, a marca do jogo contra o Dragão não deve ser superada, já que o Flu não abriu mão do espaço visitante.

