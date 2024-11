Guilherme fala que Neymar prometeu retorno ao Santos: ‘Expectativa que ele volte’

Após o retorno à Série A e a conquista do título da Série B, o torcedor do Santos fica no aguardo para a temporada de 2025. Entre as maiores expectativas para o próximo ano está o possível retorno de Neymar. Em meio a reuniões e boatos da novela, o torcedor santista escuta cada semana um novo rumo para alimentar a esperança de ver o craque novamente na Vila Belmiro.

O último responsável por empolgar a torcida do Peixe foi o atacante Guilherme, artilheiro do Santos na Série B, com 7 gols. Em um evento em um shopping da cidade, o jogador confessou que conversou com Neymar. Após a vitória contra o Vila Nova, que encaminhou o acesso, o elenco santista recebeu uma chamada de vídeo do craque. Depois disso, Guilherme conseguiu falar mais com o atacante do Al Hilal, que prometeu um retorno.

“Depois que saí da coletiva, eu retornei a ligação para o Pedro, que é um amigo nosso em comum. Eu conversei com ele mais uns dois ou três minutos do vestiário. Confesso que eu também fiz a pergunta para ele. Ele me disse que volta, mas a gente não sabe quando”, brincou o atacante.

Expectativa para jogar com Neymar

Assim como o torcedor santista, Guilherme também está na expectativa do retorno de Neymar e da possibilidade de jogar junto com o ídolo.

“Eu sou muito fã do Neymar. O Neymar é um ídolo, não só meu, mas da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos, todos são. Acho que ele tem um desejo muito grande de voltar a jogar no Santos. É a casa dele, o torcedor do Santos é apaixonado por ele. Ele também. Ele mesmo já falou que ama jogar na Vila Belmiro. A gente fica na torcida. Eu estou igual a vocês, nessa expectativa que ele volte”, admitiu o artilheiro.

