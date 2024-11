Torcida do Atlético demonstra animação e confiança em Buenos Aires

A torcida do Atlético, inegavelente, foi até Buenos Aires com enorme confiança na conquista do título da Libertadores. O clima momentos antes do jogo com o Botafogo é de grande animação e confiança, como é possível conferir no vídeo abaixo.

O jogo ocorre neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no Estádo Monumental de Nuñez, na capital argentina. O Atlético busca segundo título de sua história na Libertadores. O primeiro foi em 2013, quando a equipe tinha entre seus principais destaques o astro Ronaldinho Gaúcho, o goleiro Victor e o técnico Cuca. Bernard, campeão em 2013, é o jogador ainda em atividade em condições de ganhar o bi.

