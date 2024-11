Tempo real: Atlético x Botafogo, final da Libertadores

Boa tarde, Joganautas. Neste sábado, 30/11, rola a final da Libertadores entre Atlético e Botafogo, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Confira o tempo real do Jogada10!

14h45 – Torcedores que estão em Buenos Aires e sapíram do centro (a imensa maioria) tem de se adiantar. Para chegar no Monumental de Núñez a demora é de mais de 1h de taxi ou Uber, um pouco menos se for de Moto Uber, por causa do engarrafamento. O Estádio do River Plate é bem localizado, mas quase no fim da cidade. Tem de passar pelos bairros de Reirom, Palermo (onde fica o aeroporto Aeroparque), Recoleta e Belgrano, até chegar ao estádio. É chão!

14h30 – Há cerca de 1500 policiais cuidando da segurança. Não pode entrar com vários itens. Mas vale citar que o clime é amistoso entre os torcedores. Botafoguenses e atleticanos esgotaram suas cotas de ingressos: 22.500. Mas na cota mista os cariocas estão em maior número. Vale citar que o Galo busca o Bi (ganhou em 2013). Contudo, o Fogão tenta um caneco inédito.

Confira aqui as campanhas o Botafogo até esta final

Pré-Libertadores

Aurora 1×1 Botafogo

Botafogo 6×0 Aurora

Botafogo 2×1 Bragantino

Bragantino 1×1 Botafogo

Na fase de grupos

Botafogo 1×3 Junior Barranquilla

LDU 1×0 Botafogo

Botafogo 3×1 Universitário

Botafogo 2×1 LDU

Universitário 0x1 Botafogo

Junior 0x0 Botafogo

Oitavas

Botafogo 2×1 Palmeiras

Palmeiras 2×2 Botafogo

Quartas

Botafogo 0x0 São Paulo

São Paulo 1×1 Botafogo (Mas Bota 5 a 4 nos pênaltis)

Semifinal

Botafogo 5×0 Peñarol

Peñarol 3×1 Botafogo

Confira aqui aqui as campanhas do Atlético até esta final

Fase de grupos

Caracas 1×4 Atlético

Atlético 2×1 Rosario Central

Atlético 3×2 Peñarol

Rosario Central 0x1 Atlético

Peñarol 2×0 Atlético

Atlético 4×0 Caracas

Oitavas

San Lorenzo 1×1 Atlético

Atlético 1×0 San Lorenzo

Quartas

Fluminense 1×0 Atlético

Atlético 2×0 Fluminense

Semifinal

Atlético 3×0 River Plate

River Plate 0x0 Atlético

Fala, Artur Jorge

Treinador diz que este ´pe o jogo mais importante de sua carreira

“Arrisco dizer que é o jogo mais importante da minha carreira. Não tenho dúvidas sobre isso. Me traz também a responsabilidade e a satisfação de podermos aproveitar o momento. Não quer dizer que não sabemos da responsabilidade que temos. Carregamos muita gente em cima de nós, temos o sonho de muita gente atrás de nós. Mas a responsabilidade não nos tira o gosto de viver esse momento.

Fala, Hulk!

Atacante diz que este é o jogo mais especial de sua longa carreira:

“Momento histórico e especial. Somos privilegiados de poder chegar numa decisão tão importante e temos que disfrutar. Responsabilidade é muito grande, além do desejo de querer ganhar e realizar esse sonho. Sem dúvida alguma, vai ser o jogo mais importante da minha vida, por tudo que envolve. Estamos preparados, vamos dar o nosso melhor e se tiver que dar a vida dentro de campo, estou disposto a deixar para sair daqui vitorioso”, disse Hulk em coletiva de imprensa.

Voz do Esporte

Clique aqui e acompanhe o tempo real com o ambiente da final da Libertadores

Fan Fest no Nilton Santos

Torcedores que não foram a Buenos Aires prometem festa pela cidade, inclusive na casa da Estrela Solitária

Fan Fest no Nilton Santos: telões com jogo e show de Suel

Bernard pode ser bi pelo Galo

Meia-atacante do Galo foi campeão em 2013 e agora volta a disputar a taça no retorno ao time

Bernard mira o bi da Libertadores pelo Atlético

Botafogo Lendário!

Saiba por que o Botafogo está perto de tornar-se um time lendário, no caminho da eternidade com a final da Copa Libertadores

Saiba por que o Botafogo está perto de tornar-se um time lendário

Atleticanos: confiança pura

Torcedores do Galo em Buenos Aires esbanjam otimismo antes da final da Libertadores

Torcida do Atlético demonstra animação e confiança em Buenos Aires

Papai Noel do Botafogo

Sim, na festa que rola no Engenhão, com telão e milhares de Alvinegros, um deles é um dos Papais Noéis mais tradicionais do Rio, Limachem Cherem. Botafoguense, ele está levando até a rena para o estádio. Clique abaixo:

Papai Noel leva rena para o Engenhão: Agora vai!

Prenúncio para o Atlético?

Tem atleticano confiante no título por causa um prenúncio e tanto: confira.

Argentino socorre atleticano e placa parece prenúncio de título

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.