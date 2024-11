Esposa de Deyverson crava gol do atacante e vitória do Atlético na final

Deyverson se tornou um personagem importante na campanha do Atlético-MG nesta Libertadores. Decisivo com gols nas quartas e na semifinal da competição continental, o jogador convive com a expectativa de novamente ir as redes na final deste sábado (30/11). O Galo encara o Botafogo às 17h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, valendo o título da competição continental.

E se depender de uma torcedora especial, hoje terá gol do ”Deyvin”. A esposa do atacante, Karina Alexandre, está em Buenos Aires para acompanhar a decisão, cravou o placar da partida e disse que terá gol do marido na decisão.

“Hoje tem gol, se Deus quiser. Vai ser 2 a 0 pro Galo, um do Deyverson e o outro do Paulinho, para aumentar a artilharia. Galo campeão!”, disse Karina, em entrevista à Itatiaia.

Contratado no meio da temporada, Deyverson foi crucial nos últimos jogos do Atlético-MG na Libertadores. Ele marcou dois gols contra o Fluminense, no jogo de volta das quartas de final que classificou o Galo. Além disso, ele marcou mais duas vezes no duelo de ida da semifinal, contra o River Plate.

Paulinho é o artilheiro do Atlético na Copa Libertadores, com sete gols. Já Deyverson tem quatro, justamente contra Fluminense e River Plate. Contudo, o principal goleador da competição estará do outro lado. Afinal, Júnior Santos, do Botafogo, tem nove tentos no torneio.

Deyverson já decidiu uma Libertadores

Aliás, vale lembrar que Deyverson já decidiu uma Libertadores. Em 2021, ele foi o responsável por marcar o gol do título do Palmeiras na final contra o Flamengo, em Montevidéu. Aliás, acabou sendo a terceira taça continental do Verdão. Agora, ele tenta novamente ser herói e cravar seu nome na competição e também na história do Atlético Mineiro.

