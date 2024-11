Botafoguenses provocam: ‘Uh, tá maneiro, meia dúzia de mineiro’

As torcidas de Atlético-MG e Botafogo começam a encher os arredores do Monumental de Núñez, em Buenos Aires, para a final da Libertadores 2024. O clima no entorno do estádio é de provocação saudável. Em maior número na Argentina, a torcida do Botafogo puxou um canto provocando os atleticanos:

Uh, tá maneiro, meia dúzia de mineiro!”, cantou a torcida botafoguense.

Torcida do Fogão chegando com festa em busca da Glória eterna #CopaLibertadores #Libertadores #galo #botafogo #J10 #PortalJ10 #Jogada10 pic.twitter.com/oVtq4QA0Bs — Jogada 10 (@PortalJogada10) November 30, 2024

A Conmebol, aliás, estima um público de 70 mil pessoas na final, sendo que a maioria será de torcedores do Botafogo, que esgostaram seu setor atrás do gol em apenas dois dias.

Foto com réplica da taça da Libertadores

Aproveitando-se da situação, um cidadão local, próximo ao estádio, está cobrando 10 mil pesos, cerca de R$ 60, para os torcedores tiraram fotos com a réplica do troféu do torneio continental. Alguns torcedores até brincaram para não tocarem na taça para não dar “azar”.

Segurança

A polícia argentina preparou um forte esquema de segurança, com quatro barreiras até chegar ao estádio. Aliás, os torcedores só podem consumir bebida alcoólica até antes da primeira barreira. Além disso, as organizadas passam por pente fino de instrumentos e adereços.

