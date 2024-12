Dono da SAF do Atlético reage à vice da Libertadores: ‘Dia amargo’

Rubens Menin, dono da SAF do Atlético-MG, usou as redes sociais para lamentar a derrota da equipe para o Botafogo neste sábado. O Galo perdeu por 3 a 1 para o Glorioso neste sábado (30/11), no Monumental de Nuñez e ficou com o vice-campeonato da Libertadores. O gestor citou a necessidade de ter humildade para aprender com os erros.

“Um dia amargo para todos nós que acreditamos no Atlético. A tristeza que a torcida sente é a que eu sinto agora. Chegar tão longe e não conquistar dói, mas também ensina”, escreveu Menin, que prosseguiu.

“É hora de termos humildade para aprender com os erros, frieza para reconhecer os acertos que nos trouxeram até uma final de Libertadores – algo que não aconteceu por acaso – e, acima de tudo, mantermos a cabeça no lugar para planejar o próximo ano com ainda mais força e determinação. Seguiremos juntos. A nossa história é feita de desafios superados e dessa paixão que nunca morre”, finalizou.

Rubens Menin foi o único da diretoria, até o momento, a se pronunciar após a derrota por 3 a 1. As cobranças aumentaram com o decorrer do ano, principalmente em função da campanha no Campeonato Brasileiro. O time focou nas Copas do Brasil e Libertadores, mas perdeu ambas e pode ficar fora do torneio continental em 2025.

Agora, o Atlético volta suas atenções para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro é o 10º colocado da tabela, com 44 pontos, e está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O Galo ainda reúne chances de garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.

