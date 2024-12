Cruzeiro terá Villalba e Veron à disposição contra o Bragantino

De olho no G7 do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o RB Bragantino neste domingo (1º), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 36ª rodada do torneio nacional. Para o duelo, dois jogadores que eram dúvida, viajaram com a equipe.

No embarque deste sábado (30) para Bragança Paulista, Lucas Villalba e Gabriel Veron estavam presentes com a delegação. Segundo o ge, os atletas estavam com desgaste muscular e não participaram do último treino. Portanto, não eram figuras certas para o confronto.

Assim, caso a dupla tenha condições de iniciar a partida, o provável time titular da Raposa terá Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Lautaro Díaz.

Com uma derrota para o Corinthians fora e um empate com o Grêmio em casa nas últimas rodadas, o Cruzeiro quer reencontrar o caminho da vitória na Série A para voltar ao G7 da competição. O Cabuloso perdeu a sétima colocação, mas pode retornar para o posto com uma vitória. Por fim, no momento, está em nono lugar, com 48 pontos.