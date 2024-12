Ramón comemora sétima vitória seguida do Corinthians: ‘Estamos crescendo’

O Corinthians venceu o Criciúma por 4 a 2 neste sábado (30/11), no Heriberto Hulse, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a sétima vitória seguida do Timão, que se aproximou de uma vaga para a Libertadores. A sequência foi bastante comemorada pelo técnico Ramón Diaz após a partida, que também analisou o triunfo em Santa Catarina.

“A equipe vai crescendo. No primeiro tempo, falhamos em três ocasiões, o Yuri teve uma chance, o Raniele teve outra. Nesse momento do campeonato, temos que fazer esses gols. Mas é um campeonato onde queremos que a equipe siga tendo um bom funcionamento. Estamos todos felizes, inclusive os torcedores. Exageramos um pouco com os festejos, mas faz parte. Quero agradecer o apoio que tivemos, apoio grande em um campo muito difícil. Terminamos jogando muito bem”, disse Ramón, que prosseguiu.

“No primeiro tempo não fomos eficientes lá na frente. Tivemos duas ou três situações, mas não concretizamos. No futebol, o adversário aproveita. Sabíamos que eles aproveitariam o lado direito. Corrigimos algo tático, a equipe se deu conta que não poderia jogar daquele jeito. O Corinthians é um grande clube, tem que jogar de um jeito diferente. A equipe teve muita atitude e conseguimos um excelente resultado”, completou.

Ramón Díaz evita entrar em questões políticas do Corinthians

Por fim, o treinador também comentou a crise política vivida pelo clube nos últimos dias. Na segunda-feira (2/12), conselheiros votarão a possibilidade de impeachment do presidente Augusto Melo.

“Nosso objetivo era tirar o Corinthians da briga contra o rebaixamento. Creio que fizemos um trabalho em conjunto com o presidente e com os atletas. Nos blindamos, mas também trabalhamos. Politicamente, não posso falar porque faz cinco meses que estou aqui, mas sei o que devemos fazer para sair de uma situação difícil. Nunca deixamos de trabalhar, de confiar no grupo de jogadores. Isso foi o melhor, estivemos todos juntos para cumprir o objetivo do Corinthians e poder festejar”, finalizou o treinador.

