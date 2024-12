Grêmio x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Grêmio e São Paulo jogam neste domingo (01/12), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos chegam pressionados, já que estão a três pontos d0 Z-4 e precisam vencer para espantar de vez o fantasma do rebaixamento. Já os paulistas estão na sexta colocação e ainda sonham com uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 14h30 (de Brasília), sob o comando e a narração de Christian Rafael.

Christian Rafael está na narração e no comando. Contudo, a cobertura da Voz terá ainda os comentários de Figueiredo Jr e as reportagens de David Silva. Clique na arte acima, a partir das 14h30 (de Brasília) e acompanhe tudo de Grêmio x São Paulo com a Voz do Esporte.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.