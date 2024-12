Gratidão! Torcedores do Fluminense fazem pix para o Corinthians

Após a vitória do Corinthians por 4 a 2 sobre o Criciúma – de virada e fora de casa – torcedores do Fluminense ficaram muito felizes. Inclusive, muitos tricolores retribuíram com pix para ajudar o Timão a quitar suas dívidas da construção da Neo Química Arena.

Aliás, dezenas de torcedores do Fluminense fizeram questão de ir às redes sociais, sobretudo no X (antigo Twitter) para publicar o comprovante do pix. Clique aqui para ler mais detalhes sobre a “vaquinha” organizada pela torcida e incentivada por corintianos famosos.

A explicação para o apoio dos tricolores está na tabela do Brasileirão. Afinal, com a vitória do Corinthians, o Criciúma segue como o primeiro time da zona de rebaixamento, com 38 pontos. Dessa forma, o Fluminense é o primeiro fora do Z4, com 39 pontos. O Tricolor, porém, ainda joga na rodada e, em caso de vitória, encaminha a permanência na Série A em 2025. O Flu visita o Athletico-PR, neste domingo (1/12), às 18h30, na Ligga Arena.

Nas duas últimas rodadas, o Fluminense recebe o já rebaixado Cuiabá e visita o Palmeiras, talvez sem chances de título. Já o Criciúma recebe o Flamengo, que apenas cumpre tabela, e joga fora de casa contra o Bragantino, em confronto de “seis pontos”.

Vale lembrar que, além do Criciúma, a zona de degola tem ainda os já rebaixados Cuiabá e Atlético-GO, além do Bragantino. Os paulistas somam 37 pontos e recebem o Cruzeiro neste domingo (1). Assim, o Fluminense voltará à zona de rebaixamento caso o Braga vença e o próprio Flu perca.

