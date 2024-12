Bragantino x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Bragantino e Cruzeiro se enfrentam no começo da noite deste domingo (1/12), às 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O confronto, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, é muito importante na pretensão das equipes que lutam por objetivos distintos. Além disso partida marca o reencontro de Fernando Seabra, atual técnico do Massa Bruta, com seu antigo clube. O Braga tem 37 pontos e se vencer pode sair do Z4. Já o Cruzeiro, com 48 pontos, voltará à zona de Libertadores (G8) se vencer. A Voz do Esporte tranmite este jogo a partir das 17h (de Brasília). A Jornada Esportiva terá o comando e a narração de Ricardo Froede.