Mbappé marca, Real Madrid passa pelo Getafe e pressiona Barcelona

Sem Vini Jr, que se recupera de lesão, o Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 0 neste domingo, 1/12, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. Bellingham, de pênalti, e Mbappé fizeram os gols dos Merengues. Rodrygo jogou como titular, mostrando recuperaão que o tirou da Seleção. Mas Endrick foi banco e não entrou.

que pressionam o Barcelona na tabela. O Barça lidera com 34 pontos, mas tem um jogo a mais do que o Real Madrid, que tem 33. A terceira colocação é do Atlético, com 32. O Getafe é o 17º colocado, primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas vale ressaltar que o Espanyol tem 14 pontos e menos um jogo, e o Valencia, 13 pontos e menos dois jogos.

Real Madrid define no 1º tempo

A partida começou truncada. Para se ter ideia, nos primeiros 25 minutos, apenas uma finalização para cada lado. O Real sentia a falta de Vini, pois não tinha volume ofensivo. Mbappé, jogando na função que mais gosta (exatamente a função de Vini), mas sem conseguir nada diante da boa marcação do Getafe (que tinha apenas 20% de posse). Contudo, após 30 minutos, os Merengues chegaram ao gol. Após escanteio pela direita, Rudiger foi agarrado por Nyom, que já tinha amarelo por um agarrão anterior. Pênalti que o juiz marcou, apesar das reclamações. Bellingham cobrou rasteiro no meio do gol, fazendo 1 a 0.

Aos 37 minutos, Valverde tocou para Bellingham, que passou para Mbappé pela esquerda. O francês saiu do marcador e bateu de direita de fora da área. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Mbappé luta, mas perde oportunidades

No segundo tempo, o Real permaneceu buscando Mbappé pela esquerda. O francês fez uma jogada pela esquerda que o árbitro marcou como pênalti (mão na bola), mas o VAR confirmou que não houve o toque. O juiz desmarcou. O Getafe mandou duas na trave de Courtois.

O Real, com dificuldade para furar a defesa rival, passou em branco na etapa. Muito por causa de Mbappé, que teve três oportunidades e desperdiçou. Na primeira driblou o Soria e chutou rente à trave direita do arqueiro. Na outra, chutou em cima do goleiro. Teve outro desperdício no fim. Mas, com a vantagem criada no primeiro tempo, O Real vence e começa a pressionar o Barcelona na tabela.

Jogos da 15ª rodada do Espanhol

Sexta-feira (29/11)

Mallorca 2×1 Valencia

Sábado (30/11)

Barcelona 1×2 Las Palmas

Alavés 1×1 Leganés

Espanyol 3×1 Celta

Valladolid 0x5 Atlético de Madrid

Domingo (1/12)

Villarreal 2×2 Girona

Real Madrid 2×0 Getafe

14h30 – Rayo Vallecano x Bilbao

17h – Real Sociedad x Betis

Segunda-feira (2/12)

17h – Sevilla x Osasuna

